Игорь Комаров: «Во всех 14 регионах округа реализуется нацпроект «Беспилотные авиационные системы»

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В ходе рабочей поездки в Ульяновскую область полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов власти под председательством координатора Евгения Люлина. Основной вопрос касался развития в ПФО беспилотных авиационных систем.Во время обсуждения полпред напомнил, что Президент России Владимир Путин поставил задачу: к 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем. Он рассказал о работе в регионах округа: «В ПФО мы последовательно выполняем задачу, обозначенную Президентом России. Сегодня во всех 14 регионах округа реализуется национальный проект «Беспилотные авиационные системы». Важно продолжать создавать благоприятные условия, в том числе для увеличения спроса на отечественные БАС и услуги с их применением».Игорь Комаров акцентировал внимание на комплексном подходе для достижения реального технологического лидерства: «Одновременная и взаимосвязанная работа по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, созданию и развитию производственных мощностей, стимулированию спроса, кадровому обеспечению и развитию инфраструктуры – вот ключевые составляющие успеха. Также нужна качественно новая нормативно-правовая база. На федеральном уровне были сформированы Стратегия развития беспилотной авиации и соответствующий нацпроект».Саратовская область принимает участие в нацпроекте «Беспилотные авиационные системы», инициированном Президентом РФ, с 2024 года. Уже сейчас осуществляется подготовка специалистов на базе 17 школ региона, рассказали в министерстве образования области. Энгельсский политехникум стал Центром практической подготовки по беспилотным авиационным системам. В школах региона начали функционировать кружки по подготовке специалистов в сфере беспилотных авиасистем. В рамках новой программы школьники учатся конструировать, программировать и управлять дронами. В оборудованных классах созданы рабочая зона со столами и персональными компьютерами, ремонтные станции, зоны 3D-печати, а также полетные зоны для проведения испытаний. Для управления беспилотниками у школьников есть 3D очки, с помощью которых они могут управлять дроном от первого лица.По данным Минпромторга России, сегодня наибольший спрос на новые разработки моделей беспилотных летательных аппаратов в агропромышленном комплексе.По информации регионального министерства сельского хозяйства, на сегодняшний день агродроны в Саратовской области в сезон сельскохозяйственных работ ежедневно обрабатывают до 3 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Эти технологии применяются в 9 муниципальных районах для аэросева, внесения удобрений, обработки посевов и мониторинга сельхозземель.В течение трёх лет использования беспилотных авиационных систем в сельском хозяйстве региона площадь земель обрабатываемых с помощью агродронов увеличилась до 160 тыс. га.Прогнозируется большой спрос на модели БАС для мониторинга несанкционированных свалок, линий электропередач; на дроны для перевозки малогабаритных грузов. Ссылаясь на оценку экспертов, Игорь Комаров подчеркнул, что использование дронов снизит затраты на такую доставку более чем в два раза, а время доставки сократится более чем в шесть раз. Популярными также станут те дроны, которые смогут быть задействованы в поисковых операциях по спасению людей.Озвученные на заседании Ассоциации инициативы после доработки будут направлены в Государственную Думу и Правительство РФ.