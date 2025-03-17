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Общественные организации провели патриотическую акцию ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Новости
Общественные организации провели патриотическую акцию ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

В Парке Победы на Соколовой горе более 1000 участников акции развернули 80-метровый флаг Российской Федерации - символ единства страны и поддержки новых регионов.

«Наша акция является ярким примером единства и сплоченности в поддержке исторической справедливости. Флаг Российской Федерации – это отражение нашей общей истории, культуры и ценностей. Мы, молодежь, должны не только помнить о важности этих событий, но и активно участвовать в сохранении исторической памяти.
Патриотизм – это не просто слово, это наша ответственность за будущее. Спасибо всем участникам за проявленное единство и активную гражданскую позицию. Вместе мы сможем достичь больших успехов на благо нашей Родины!», - отметил руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Сергей Драгунов.

Общественные организации провели патриотическую акцию ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Общественные организации провели патриотическую акцию ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией