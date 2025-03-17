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Сотрудник районной администрации стал участником программы «Наши герои»

Новости
Сотрудник районной администрации стал участником программы «Наши герои»




Житель Саратова Ренат Аминов после участия в специальной военной операции стал муниципальным служащим.

Ренат Аминов - ветеран СВО, майор в отставке. Он удостоен ордена Мужества, медалей «За отвагу» и «За боевые отличия». Имеет другие высокие награды. Ренат является участником программ «Время героев» и «Наши герои». Интервью с ним опубликовал телеграм-канал мэрии.

«За одним из ужинов с женой мы разложили этот вопрос на все за и против. Единственный вопрос, который наc смущал, что если я наберу необходимое количество баллов, будет необходимо учиться в Москве, а уезжать из родного рода я никак не планировал. Потому что здесь уже обжился, здесь все родственники, здесь моя семья, здесь всё, что мне необходимо. Для участия в региональном конкурсе я зашел на сайт, зарегистрировался, заполнил анкету, приложил все необходимые документы. Всё, теперь я участник программы «Наши герои», - поделился Ренат Аминов.

В настоящий момент военнослужащий трудится начальником территориального управления Вольновского департамента Гагаринского района.

«Жизнь поменялась кардинальным образом после специальной военной операции. Я был кадровым военнослужащим, а стал гражданским человеком. Самое сложное, мне кажется, было перестроить работу. Мыслить не так, как в армии, а мыслить как госслужащий. Самое сложное еще было - найти подход к людям, к местным жителям, к населению. Мне кажется, у меня получается. Может, меня воспринимают люди как своего, потому что у многих сейчас дети, отцы на специальной военной операции», - рассказал Ренат.

По мнению военнослужащего, приобщение участников СВО к управленческой деятельности сможет улучшить жизнь в городе, районе и даже целой области.


«Армейский порядок, четкость выполнения приказов, указаний, своевременность и точность дадут серьезные плоды», - резюмировал ветеран.

Напомним, региональная программа «Наши герои» стартовала в Саратовской области по поручению губернатора Романа Бусаргина по аналогии с федеральной программой «Время героев». Обе направлены на формирование у участников СВО управленческих компетенций.