Грантовая поддержка семейных ферм позволяет внедрять современные технологии

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В рамках заседания Штаба министерства сельского хозяйства области с представителями муниципальных районов Левобережья по вопросам подготовки к сезонным сельскохозяйственным работам 2025 года заместитель Председателя Правительства области - министр сельского хозяйства области Роман Ковальский посетил два хозяйства.КФХ Мехака Чичояна специализируется на молочном животноводстве. Хозяйство активно использует меры государственной поддержки. В 2020 году с помощью гранта на развитие семейных ферм была построена молочно-товарная ферма на 300 коров и приобретено современное оборудование. Общая стоимость проекта составила около 17 млн рублей, из которых 10 млн рублей – средства господдержки.Благодаря реализации проекта в 2024 году хозяйство произвело порядка 1,6 тыс. тонн молока. Общее поголовье крупного рогатого скота — 761, из них 300 коров.ИП глава КФХ Абдуллаев Н.А. специализируется на выращивании продукции растениеводства и разведении крупного рогатого скота мясного направления.В 2023 году в хозяйстве введены в эксплуатацию новый мехток и четыре зернохранилища ангарного типа общей площадью 4000 кв.м. Хозяйство оснащено передвижными зерноочистительными машинами для калибровки и сортировки семенного зерна. Общий объём единовременного хранения зерна составляет 8 тыс. тонн.В 2024 году хозяйство получило государственную поддержку, в том числе в рамках программы «Зерновой демпфер», а также на развитие мясного скотоводства.Грантовая поддержка семейных ферм — это не только стимул для развития производства, но и возможность для аграриев внедрять современные технологии, повышать эффективность хозяйства и укреплять сельские территории. Хозяйство Мехака Чичояна оказывает благотворительную помощь местному детскому саду и школе, содействует благоустройству, поддерживает участников специальной военной операции. Наруллах Абдуллаев оказывает помощь мобилизованным гражданам района, поддерживая участников специальной военной операции.«Уверен, что поддержка таких хозяйств способствует развитию регионального АПК и укреплению сельских территорий», – отметил Роман Ковальский.