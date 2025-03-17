Александр Полстянкин завоевал три медали Всероссийских соревнований по бадминтону
[uС 13 по 15 марта в Казани прошли Всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине бадминтон.
Спортсмен саратовского областного центра спортивной подготовки, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийские ракетки» Александр Полстянкин занял 1 место в мужском парном разряде, 2 место в мужском одиночном разряде, 3 место в смешанном парном разряде.
В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из 16 регионов страны.
Подготовил спортсмена тренер-преподаватель Александр Савченко.
Спортсмен саратовского областного центра спортивной подготовки, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийские ракетки» Александр Полстянкин занял 1 место в мужском парном разряде, 2 место в мужском одиночном разряде, 3 место в смешанном парном разряде.
В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из 16 регионов страны.
Подготовил спортсмена тренер-преподаватель Александр Савченко.