Мигрантов, желающих остаться в России, ждут в отделах полиции

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Иностранным гражданам, желающим остаться на территории России, необходимо легализоваться. Для этого необходимо по 30 апреля 2025 года обратиться с пакетом документов в отдел по вопросам миграции территориального органа внутренних дел или в филиал паспортно-визового центра МВД России.Иностранным гражданам необходимо сдать экзамен по русскому языку. Кроме этого граждане должны представать свидетельство о прохождении медкомиссии, сертификаты дактилоскопической регистрации, а также основ истории и законодательства РФ. Граждане не должны иметь оснований для отказа в выдаче патента и задолженности по обязательным платежам.Напомним, с 5 февраля текущего года в России введен миграционный режим высылки. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин. Все иностранные граждане, незаконно находящиеся на территории страны, включены в реестр контролируемых лиц.Нелегально находящиеся в стране мигранты, входящие в реестр, лишаются права управления автотранспортом, оформления водительских удостоверений, они не могут распоряжаться деньгами в банке и совершать любые денежные переводы, регистрировать сделки с недвижимостью и транспортными средствами, заключать и расторгать брак, приобретать статус ИП, оформлять детей в школы и детские сады, приобретать SIM-карты.Напомним, на иностранных граждан налагаются обязанности соблюдать российское законодательство. За участие в деятельности организаций, признанных на территории Российской Федерации экстремистскими и террористическими, предусмотрена уголовная ответственность.