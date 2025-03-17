Бренд «Сделано в России» продвигает отечественные товары

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Правительство Российской Федерации утвердило программу по продвижению отечественной продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России» до 2030 года. Это решение было принято по инициативе Президента России Владимира Путина.Программа нацелена на обеспечение прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателями 2023 года, а также на увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса как минимум в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года.Важной задачей программы является формирование устойчивых партнерских связей с заинтересованными иностранными государствами и создание необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности и технологической кооперации.