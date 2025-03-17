Ученые СГТУ разработали флюидные технологии синтеза материалов для регенеративной медицины

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Ученые Физико-технического института Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. разработали сверхкритические флюидные технологии синтеза полимерных матриц для биомедицины.Одним из основных направлений применения таких технологий является синтез высокопористых материалов на основе полимеров, используемых для выращивания клеточных структур при восстановлении поврежденных тканей и органов. Кроме того, технологии востребованы для экстракции полезных веществ из природных источников, создания гелей или наноструктур, применяемых в регенеративной медицине.Экологическая безопасность – использование сверхкритической двуокиси углерода способствует более безопасному производству и близости к «зеленым» технологиям.