Установлены сроки и виды работ для дома известного писателя Льва Кассиля

просмотров: 152

Для объекта культурного наследия регионального значения в Энгельсе (ул. Льва Кассиля, 42) комитет культурного наследия утвердил охранное обязательство. В доме жил писатель Лев Абрамович Кассиль, а сейчас располагается музей.Собственнику предстоит организовать комплексное инженерно-техническое исследование, а в последующем провести необходимые работы для поддержания состояния объекта.Здание выполнено в стиле «эклектика» в технике открытого кирпича. Фасады прорезаны окнами с лучковым завершением, которые украшены фигурными сандриками с замковыми камнями. Здание декорировано рустованными угловыми лопатками и пилястрами, полуколоннами с капителями рядом с окнами второго этажа, межэтажным карнизом с зубчиками. В 2023 году эти и другие элементы дома были описаны и включены в предмет охраны. Ранее комитетом установлены границы территории, также для строения разработаны и утверждены зоны охраны.