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Самойловские пенсионеры держат курс на активное долголетие

Новости
Самойловские пенсионеры держат курс на активное долголетие


Пенсионерки из Самойловского района продолжают с удовольствием заниматься скандинавской ходьбой.

Благодаря региональной программе «Активное долголетие» нацпроекта Президента России Владимира Путина «Семья», спортсменки могут бесплатно воспользоваться пунктом проката и взять в аренду палки для скандинавской ходьбы.

Под руководством опытного инструктора активистки осваивают правильную технику ходьбы, что способствует профилактике заболеваний и улучшению общего самочувствия.

«Пребывание на свежем воздухе благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, укрепляет иммунитет, а также способствует крепкому и здоровому сну. А еще ходьба с палками – отличное лекарство от хандры и апатии», – прокомментировали в учреждении.