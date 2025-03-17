Самойловские пенсионеры держат курс на активное долголетие

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Пенсионерки из Самойловского района продолжают с удовольствием заниматься скандинавской ходьбой.Благодаря региональной программе «Активное долголетие» нацпроекта Президента России Владимира Путина «Семья», спортсменки могут бесплатно воспользоваться пунктом проката и взять в аренду палки для скандинавской ходьбы.Под руководством опытного инструктора активистки осваивают правильную технику ходьбы, что способствует профилактике заболеваний и улучшению общего самочувствия.«Пребывание на свежем воздухе благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, укрепляет иммунитет, а также способствует крепкому и здоровому сну. А еще ходьба с палками – отличное лекарство от хандры и апатии», – прокомментировали в учреждении.