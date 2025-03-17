В Ивантеевском районе произошел перелив низководного моста через реку Большой Иргиз у села Яблоновый Гай

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Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в связи с этим нарушено транспортное сообщение с селами Канаевка, Сестры и Клевенка.Перевозка людей и предметов первой необходимости осуществляется посредством спецтехники профильных служб. В случае дальнейшего повышения уровня воды будет организована лодочная переправа.