В Ивантеевском районе произошел перелив низководного моста через реку Большой Иргиз у села Яблоновый Гай
Движение по нему недоступно
Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в связи с этим нарушено транспортное сообщение с селами Канаевка, Сестры и Клевенка.
Перевозка людей и предметов первой необходимости осуществляется посредством спецтехники профильных служб. В случае дальнейшего повышения уровня воды будет организована лодочная переправа.
Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в связи с этим нарушено транспортное сообщение с селами Канаевка, Сестры и Клевенка.
Перевозка людей и предметов первой необходимости осуществляется посредством спецтехники профильных служб. В случае дальнейшего повышения уровня воды будет организована лодочная переправа.