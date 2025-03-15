Исторический парк «Россия — Моя история» приглашает на открытие выставки «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в исторической миниатюре»

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Новый выставочный проект представляет диорамы, отражающие события различных периодов ВОВ: ожесточенные бои на начальном этапе, сражения за Ленинград и Великий Новгород, противовоздушная оборона Саратова, Сталинградская битва (боевые действия на Мамаевом кургане, в заводских кварталах города), окончание самой кровопролитной в истории войны (один из макетов создан по мотивам знаменитого снимка известного советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея, который весной 1945 года запечатлел нашу землячку Марию Лиманскую, регулировавшую движение у Бранденбургских ворот в поверженном Берлине).Выставка дополнена материалами из семейных архивов жителей Саратова и области о героях фронта и тыла, включенными в цифровой проект «Победа. Моя история».Кроме того, будет представлена специальная программа Исторического парка на 2025 год, включающая арт-выставку «Мужество за гранью» о воинах России, тематические экскурсии, лекции, интеллектуальные игры (квизы), мастер-классы «Машины Победы», а также региональный и федеральный мультимедийные выставочные проекты, которые можно будет посетить в год празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Год защитника Отечества.Мероприятие состоится в среду, 19 марта 2025 г., по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, 19. Начало в 14:00.