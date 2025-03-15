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Вячеслав Володин наградил Сергея Авезниязова грамотой и часами

Новости
Вячеслав Володин наградил Сергея Авезниязова грамотой и часами


12 марта 2025 года в Центральном штабе «БОЕВОГО БРАТСТВА» г. Москвы состоялась торжественная церемония по награждению активных членов Центрального Совета «БОЕВОГО БРАТСТВА», бойцов бригады ГРОМ «Каскад», Волонтерской Роты «БОЕВОГО БРАТСТВА», на которой присутствовали Почетный гражданин города Саратова и Саратовской области Председатель организации, Герой Советского Союза Борис Громов, Герой России, Герой ДНР, первый заместитель Председателя организации – Дмитрий Саблин.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин вручил Почётную Грамоту Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги в служении Отечеству и большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи», а также ценный подарок – часы - Заместителю Председателя Общественной палаты области, Представителю Председателя ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» по ПФО, руководителю СОО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергею Авезниязову.

«Когда речь идет о «БОЕВОМ БРАТСТВЕ», можно с уверенностью говорить, что эта организация объединяет людей мужественных, любящих свою страну, решительных, тех, кому небезразлично будущее нашего государства», — отметил Вячеслав Викторович.

Сергей Климентьевич вручил Вячеславу Викторовичу памятный подарок – шарф Саратовского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».

«Для членов Саратовского регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» есть два жизненных ориентира отношения к Государству, родному краю и людям – наши земляки Борис Всеволодович Громов и Вячеслав Викторович Володин», - отметил Сергей Климентьевич.

Мероприятие завершилось возложением цветов к Мемориалу бойцам отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад».