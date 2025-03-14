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На Саратовской ГЭС обновлен 21-й гидроагрегат из 24

Новости
На Саратовской ГЭС обновлен 21-й гидроагрегат из 24

На Саратовской ГЭС после реконструкции турбины введен в работу гидроагрегат №11. Это 21-я машина из 24, эксплуатируемых на электростанции, которая обновлена по программе комплексной модернизации.

Заменены рабочее колесо, камера рабочего колеса, крышка и вал турбины, маслоприемник и турбинный подшипник, направляющий аппарат, оборудование системы регулирования и технического водоснабжения. Гидроагрегат успешно прошел 72-часовые испытания под нагрузкой.

До полного завершения модернизации основного генерирующего оборудования станции будут заменены еще три гидротурбины, после этого установленная мощность ГЭС увеличится до 1 499 МВт. Работы планируется завершить до конца 2026 года.

Фото: пресс-служба Саратовской ГЭС