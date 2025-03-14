Десять спектаклей представят российские театры на саратовском фестивале «Za жизнь»

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Зрители смогут увидеть десять спектаклей, которые охватывают военно-патриотическую тематику различных жанров – от драмы до комедии. Одним из центральных событий фестиваля станет премьера музыкальной притчи «Храни меня, любимая», подготовленная Саратовским театром оперетты, в которой будут звучать мелодии и песни военных лет.Студенческий театр Московской академии современного искусства представит речевой спектакль, основанный на письме из гетто «Письмо матери Гроссмана сыну», что подчеркивает важность исторической памяти и ее связь с современностью. Независимый театр «Выпускники-щукинцы» из Москвы покажет спектакль по повести Бориса Лавренева «Сорок первый», который рассказывает о судьбе людей в условиях войны.Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова из Ярославля представит философскую комедию Игоря Глинкова «Предстоящее событие». Эта работа, возможно, предложит зрителям новые взгляды на восприятие войны и её последствий, используя юмор как средство осмысления сложных тем.Спектакли фестиваля пройдут на различных площадках, включая сцену театра оперетты, ДК «Покровский» и Центр народного творчества имени Руслановой.- Фестиваль «Za жизнь» не только восполняет культурный ландшафт региона, но и создает платформу для обмена идеями и художественным опытом между артистами из разных уголков России, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Это событие способствует укреплению связей между регионами и подчеркивает значимость искусства в формировании национального самосознания и патриотизма, что особенно актуально на фоне нынешних глобальных вызовов.