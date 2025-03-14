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Министерство труда и социальной защиты области напоминает, что сегодня, 14 марта, заканчивается период пополнения льготных транспортных карт на март. Те, кто еще не пополнил карту или кому не хватило количества поездок, еще могут успеть воспользоваться этой возможностью.Напомним, внести денежные средства на счет льготной транспортной карты можно в отделениях Сбербанка с помощью терминалов или банкоматов, а также через приложение «Сбербанк Онлайн» по номеру льготной транспортной карты.Кроме того, пополнить транспортную карту можно онлайн на сайте «Онлайн ЖКХ» или в личном кабинете на сайте «Саратовтк.рф».Пополнение баланса также возможно в пунктах «ПлатежЦентр» Саратова и Энгельса.Льготникам, имеющим право на бесплатный проезд, пополнять карту не нужно, это происходит автоматически на период, пока действуют подтверждающие льготу документы.Напоминаем, право на льготный проезд в общественном транспорте имеют ветераны труда, ветераны боевых действий, инвалиды, школьники, дети из многодетных семей, обучающиеся общеобразовательных организаций, родители которых призваны на военную службу по мобилизации либо заключили контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и другие категории.С 15 марта начнется пополнение льготных транспортных карт на апрель.