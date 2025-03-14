Сергей Соколов рассказал о готовности Саратовской области к пожароопасному сезону-2025

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На заседании Межведомственной комиссии по вопросам защиты населения от ЧС и обеспечения пожарной безопасности при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ПФО и.о. заместителя председателя правительства области Сергей Соколов доложил о готовности Саратовской области к пожароопасному сезону 2025 года.На сегодняшний день органы управления, силы и средства Саратовской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароопасному сезону 2025 года готовы. Пожарную безопасность на землях лесного фонда обеспечивают 17 лесохозяйственных учреждений, сформированы 25 групп пожаротушения.«Благодаря активному участию региона в федеральном проекте «Сохранение лесов» нацпроекта Президента Владимира Путина «Экология» оснащенность техникой лесопожарных формирований доведена до 100%. В наиболее горимых районах установлено 36 видеокамер с системой «Лесохранитель», они охватывают 80% территории лесного фонда. Наша задача – охватить видеомониторингом все участки лесного фонда», - отметил Сергей Соколов.Участники заседания подчеркнули особую роль жителей в деле защиты природных пожаров. Районы области постоянно работают над увеличением числа добровольных пожарных.