Сейчас в Саратове и Энгельсе работают системы оповещения

Как сообщает губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, от Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
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