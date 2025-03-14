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Сегодня ночью губернатор Роман Бусаргин сообщил: “Над территорией Саратовской области силами ПВО ликвидированы БПЛА. Угроза снята”.В связи с этим саратовцам напомнили, что делать при атаке беспилотников.При обнаружении в воздухе БПЛА необходимо сразу звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.Если вы находитесь на улице, то постарайтесь покинуть опасную зону. Укройтесь в ближайшем здании.Не подходите к окнам. Пройдите вглубь комнаты или в те помещения, которые расположены между несущими стенами и не имеют окон (ванная комната, коридор, кладовая).Воздержитесь от публикации фото-, видеоматериалов с мест обнаружения БПЛА.Помните, что ни в коем случае нельзя приближаться к обломкам БПЛА.