По инициативе губернатора будут выделены средства на ремонт Энгельсского канализационного коллектора

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Проблемы с канализационной системой давно вызывают дискомфорт у жителей Энгельса. Износ инфраструктуры приводит к частым авариям и утечкам, что негативно сказывается на качестве жизни людей.По инициативе губернатора Саратовской области на ремонт канализационного коллектора в городе Энгельс выделены средства в размере 180 миллионов рублей. Этот шаг имеет огромное значение для улучшения качества жизни горожан."Ремонт коллектора — это не просто улучшение инфраструктуры, это вклад в здоровье и благополучие каждого жителя Энгельса. Новые современные технологии позволят повысить надежность системы и минимизировать риск аварий в будущем. Считаю решение губернатора чрезвычайно важным. Благoдаря этoй мере сoстoяние коммунальной инфраструктуры Энгельса изменится в лучшую сторону", - отметил председатель комиссии по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политике Общественного совета при Саратовской областной Думе Петр Баранников.