Власть продолжит отстаивать интересы жителей Авиатора

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В случае, если возведение многоэтажек противоречит этому принципу, Правительством региона используются все предусмотренные законом механизмы.Одним из застройщиков, который ставит свои интересы выше комфорта граждан, является компания "УМ-24", планирующая возвести дома в микрорайоне Авиатор. Диалог с застройщиком велся на постоянной основе, были предложены варианты выхода из положения, но компания не захотела идти на контакт. Вчера состоялось очередное судебное разбирательство по данному вопросу.«Органы власти будут обжаловать решение суда и продолжать отстаивать интересы жителей. Это принципиальная позиция региональной власти. Решение суда еще не вступило в законную силу, запрет на строительные работы и продажу жилой площади в данных многоквартирных домах по-прежнему действует», - отметил министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин.