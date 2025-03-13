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В лесничествах Саратовской области начали подготовку к предстоящей весенней высадке лесов

Новости
В лесничествах Саратовской области начали подготовку к предстоящей весенней высадке лесов


Планируется задействовать более 270 специалистов. Будут использовать 75 единиц различной техники. Работы начнутся, как только окончательно сойдет снег и прогреется почва.

Для того чтобы обеспечить регион собственным посадочным материалом, функционирует 12 питомников общей площадью 126 га. В прошлом году там вырастили 9 млн различных сеянцев. В этом году намерены произвести до 13 млн штук.

В этом году планируем провести лесовосстановление на площади не менее 4 тысяч гектаров. Мероприятия будут проводиться во всех 25 лесничествах. Дополнительно выделяли из областного бюджета 30 млн рублей. Эта поэтапная работа направлена на увеличение лесистости региона. За последние 3 года площадь высадки новых лесов в Саратовской области кратно выросла. С 2022 по 2024 год леса высадили на территории свыше 9,8 тысячи га.