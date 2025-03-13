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Татищевским студентам сельскохозяйственного техникума рассказали о профилактике экстремизма в молодежной среде

Новости
Татищевским студентам сельскохозяйственного техникума рассказали о профилактике экстремизма в молодежной среде


В Сельскохозяйственном техникуме имени К.А. Тимирязева прошла встреча со студентами, направленная на профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде. Во ней приняли участие более 200 студентов, которые представляют различные национальности и конфессии.

Студентам рассказали о практиках, используемых для вовлечения молодежи в деятельность экстремистских и террористических организаций, ответственности за преступления подобного характера, проводимой органами власти профилактической работе. Отдельное внимание было уделено вопросам этических и духовно-нравственных норм современного российского общества.

«Экстремизм часто проявляется там, где нет любви, понимания и уважения к ближним. Это результат потери духовных ориентиров, жизненных ценностей, а иногда — чувства своей значимости в обществе. Ключом к предотвращению этого явления служат сострадание, доброта, терпимость и уважение к другим культурам, национальностям и конфессиям», — отметил руководитель миссионерского отдела Саратовской Епархии Русской Православной Церкви Лука (Кузьмин).

«Необходимо развивать межкультурный и межконфессиональный диалог. Признание и уважение разнообразия — важные направления, способствующие укреплению толерантности и предотвращению конфликтов на основе предрассудков и ненависти. Образовательные учреждения могут организовывать мероприятия, посвященные культурным обменам и знакомству с различными традициями», — рассказал преподаватель воскресной школы «Мактаб» при Саратовской соборной мечети Дамир-хазрат Татлов.

Студенты активно задавали вопросы и делились своим мнением с экспертами.