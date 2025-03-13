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В Саратовской области продолжается регистрация на программу для участников СВО «Наши герои»

Новости
В Саратовской области продолжается регистрация на программу для участников СВО «Наши герои»


На электронной платформе АНО «Россия – страна возможностей» продолжается прием заявок участников специальной военной операции для участия в региональной программе «Наши герои». Этот проект разработан по аналогии с федеральным проектом «Время героев», созданным по поручению Президента России Владимира Путина.

Участниками могут стать проживающие на территории Саратовской области граждане РФ с высшим образованием, имеющие опыт управленческой деятельности, без судимостей и не менее 6 месяцев участвовавшие в специальной военной операции.

Как рассказал министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов, регистрация участников ведется до конца марта, желающие принять участие в программе заполняют анкеты и пишут эссе. В марте – апреле пройдет тестирование, в мае – собеседование с участниками программы.

«Обучение победителей этапов отбора по программе профессиональной переподготовки программы «Наши герои» начнется с сентября 2025 года. Бойцы смогут пройти также стажировку в различных организациях, в том числе в органах власти. После окончания обучения из числа участников будет сформирован кадровый резерв, затем будет оказано содействие в трудоустройстве», – рассказал министр.

Напоминаем, зарегистрироваться на региональную программу «Наши герои» можно на сайте нашигерои64.рф.

По всем вопросам, связанным с регистрацией и участием в программе, можно обратиться на горячую линию: 8-800-775-21-09 (доб. 1) или на электронную почту nashigeroi64@mtisz.ru.