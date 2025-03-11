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Саратовская городская поликлиника №20 - участник IV Всероссийской премии «Оргздрав: лидеры отрасли»

Новости
Саратовская городская поликлиника №20 - участник IV Всероссийской премии «Оргздрав: лидеры отрасли»


В номинации «Системные решения в здравоохранении» участвуют два проекта.
Заведующая отделением первичной специализированной медико-санитарной помощи врач-эндокринолог Арина Оськина и врач-эндокринолог поликлиники Татьяна Фомина представили проект под названием «Организация структурированного терапевтического обучения пациентов с сахарным диабетом».

Заведующая амбулаторным отделением медицинской реабилитации - Марьям Багапова подготовила проект «Подготовка лечебной базы поликлиники для проведения медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, после перенесенных травм опорно-двигательной системы и хирургических вмешательств, в т.ч. участников СВО после прохождения военной службы и членов».

В ежегодном всероссийском конкурсе управленческих кейсов по актуальным проблемам современного здравоохранения принимают участие
почти 200 проектов со всей страны, которые прошли экспертный отбор в шести номинациях и одобрены для масштабирования.

Открытое голосование за проекты проходит на сайте. Финалисты второго этапа определяются максимальным числом голосов за опубликованный кейс.
Экспертный отбор пройдет с 10 апреля по 10 мая 2025 г, подведение итогов и вручение премий состоится в июне в рамках конгресса «Оргздрав-2025».

«Оба представленных проекта – имеют высокую общественную и социальную значимость.
Обучение больных сахарным диабетом - важная составляющая лечения заболевания. Школа учит больных методам самоконтроля, адаптации к конкретным условиям жизни, профилактики острых и хронических осложнений.
Медицинская реабилитация пациентов, в т.ч. участников СВО после прохождения военной службы призвана улучшить качество жизни пациентов, усилить социальную интеграцию, психологическую поддержку.
Давайте поддержим наших участников и проголосуем за интересные и действенные решения!», - призвал министр здравоохранения Владимир Дудаков.