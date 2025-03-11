Депутат поддержал создание в Саратове магистрального трамвайного маршрута

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«Сегодня ни у кого в Саратове не вызывает сомнений острая необходимость реконструкции городской трамвайной сети. Но если мы говорим о реконструкции трамвайного маршрута №3, то, в рамках этого проекта, мы не обойдемся без капитальной реконструкции Мостовой развязки на Стрелке. Рельсовые пути там находится в очень плохом состоянии, дорожное покрытие тоже не радует своим состоянием. Все это снижает скорость передвижения трамваев, безопасность и, безусловно, комфорт пассажиров во время поездки.Сложная ситуация в районе Стрелки сложилась и в месте пересечения автомобильных потоков. Речь идет о перекрестке улицы Тракторной и проспекта имени 50 лет Октября, который постоянно находится в пробке. Для того, чтобы «расшить» этот транспортный узел с учетом строительства скоростного трамвайного маршрута 3, единственно верное решение – реконструкция путепровода, – подчеркнул Кирилл Лаврентьев, гендиректор саратовского объединения автовокзалов и автостанций».– Я видел проект реконструкции этого объекта, он действительно достойный, его обязательно нужно реализовать. В рамках него предусмотрены расширение дорожного полотна, продумана развязка транспорта, совместимость трамвайных линий и маршрутов общественного транспорта. Строительные работы необходимо осуществить в сжатые сроки , чтобы жители не испытывали проблем с транспортом.Что мы получим в итоге? Современный трамвай, скорость и комфорт передвижения на котором действительно будут намного выше, чем на его предшественнике. Кроме того, в ближайшей перспективе саратовцы получат уникальную возможность комфортно добираться из Заводского в Ленинский район с минимальным временными затратами. Добавлю в список несомненных плюсов усовершенствование системы безопасности проезда на скоростном трамвае при реализации системы управления транспортными потоками», – отметил депутат.По его словам, реконструируя трамвайные маршруты №3, №8 и №9, «мы создаем единый магистральный маршрут, который в недалеком будущем станет основной пассажирской артерией в Саратове. К сожалению, в нашем городе нет выделенных линий для движения общественного транспорта, поэтому в час пик пассажирские автобусы часто оказываются в пробках. С другой стороны, сделав выделенные линии для пассажирского транспорта, тем самым мы сузим дороги и, как следствие, ущемим в правах автомобилистов. Новый глобальный проект реконструкции путепровода, реализуемый по инициативе и при поддержке Вячеслава Викторовича Володина, создаст безусловный баланс и позволит учесть как интересы пассажиров, так и владельцев автомобилей".