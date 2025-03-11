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Во всех 14 регионах ПФО начали работу аналоги федерального кадрового проекта «Время героев»

Новости
Во всех 14 регионах ПФО начали работу аналоги федерального кадрового проекта «Время героев»

По поручению главы государства Владимира Путина в каждом регионе Приволжского федерального округа состоялся запуск программы – аналога федерального проекта «Время героев» по подготовке ветеранов специальной военной операции для работы в государственных и муниципальных органах.

В основу инициативы легли наработки субъектов Федерации по успешной адаптации вернувшихся с СВО военнослужащих.

По состоянию на 10 марта т.г. в регионах ПФО для участия в региональных кадровых программах «Время героев» зарегистрировалось почти 5,3 тыс. человек. По итогам оценочных мероприятий в ПФО планируется отобрать 745 человек и 360 – в резерв из действующих ветеранов спецоперации.

«На передовой наши герои проявляют мужество, стойкость и верность Отечеству. Многие готовы дальше приносить пользу России на гражданской службе. Они могут проявить себя в самых разных направлениях: от экономики и социальной сферы до культуры и спорта. Хотим усилить команду регионов ПФО достойными людьми», – сказал полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

Напомним, в мае прошлого года по поручению Президента Владимира Путина стартовало обучение слушателей первого потока федеральной программы «Время героев». Многие из 83 слушателей «Времени героев» уже получили высокие посты, среди них и заместитель полпреда Александр Тихонов, наставником которого является полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Сейчас продолжает обучение при наставничестве полпреда подполковник полиции из Саратова Иван Амиров.

Напомним, в Саратовской области действует региональная программа «Наши герои». Зарегистрироваться на программу можно на сайте нашигерои64.рф.

По информации пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе