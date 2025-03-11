Во всех 14 регионах ПФО начали работу аналоги федерального кадрового проекта «Время героев»

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По поручению главы государства Владимира Путина в каждом регионе Приволжского федерального округа состоялся запуск программы – аналога федерального проекта «Время героев» по подготовке ветеранов специальной военной операции для работы в государственных и муниципальных органах.В основу инициативы легли наработки субъектов Федерации по успешной адаптации вернувшихся с СВО военнослужащих.По состоянию на 10 марта т.г. в регионах ПФО для участия в региональных кадровых программах «Время героев» зарегистрировалось почти 5,3 тыс. человек. По итогам оценочных мероприятий в ПФО планируется отобрать 745 человек и 360 – в резерв из действующих ветеранов спецоперации.«На передовой наши герои проявляют мужество, стойкость и верность Отечеству. Многие готовы дальше приносить пользу России на гражданской службе. Они могут проявить себя в самых разных направлениях: от экономики и социальной сферы до культуры и спорта. Хотим усилить команду регионов ПФО достойными людьми», – сказал полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.Напомним, в мае прошлого года по поручению Президента Владимира Путина стартовало обучение слушателей первого потока федеральной программы «Время героев». Многие из 83 слушателей «Времени героев» уже получили высокие посты, среди них и заместитель полпреда Александр Тихонов, наставником которого является полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Сейчас продолжает обучение при наставничестве полпреда подполковник полиции из Саратова Иван Амиров.Напомним, в Саратовской области действует региональная программа «Наши герои». Зарегистрироваться на программу можно на сайте нашигерои64.рф.По информации пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе