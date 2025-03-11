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Иностранным студентам СГТУ рассказали об изменениях миграционного законодательства

Новости
Иностранным студентам СГТУ рассказали об изменениях миграционного законодательства


Очередной курс адаптационных лекций для иностранных студентов, обучающихся в образовательных организациях области, прошел на площадке Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю.А. Мероприятие организовано министерством внутренней политики и общественных отношений области в рамках проводимой в регионе работы по социальной и культурной адаптации иностранных граждан.

Курс адаптационных лекций включает в себя знакомство иностранных студентов, преимущественно из стран Центрально-Азиатского региона, с историей, культурой, достопримечательностями региона, национальным и религиозным составом населения, особенностями формирования общероссийской гражданской идентичности мусульман России. Студенты также знакомятся с нормами российского законодательства, в том числе в сфере противодействия проявлениям ксенофобии, национализма, экстремизма.

Лекции читают ведущие эксперты и научные сотрудники Саратовской государственной юридической академии, представители Духовного управления мусульман Поволжья, Туристского информационного центра Саратовской области.

В текущем году особое внимание уделяется изменениям в миграционном законодательстве, а также новым правилам оформления сим-карт иностранными гражданами. С 1 января 2025 года иностранные граждане и лица без гражданства смогут приобретать сим-карты в России только при посещении офиса оператора связи. При этом они должны будут пройти идентификацию по биометрии. Для тех иностранных граждан, у кого уже есть сим-карты, необходимо до 1 июля 2025 года подтвердить личность в салоне связи, предоставив пакет документов, утвержденный нормами федерального законодательства.

«Это очень важное просветительское мероприятие. Я узнал много интересного и нужного о Саратове, российском законодательстве, новых изменениях по приобретению сим-карт. Я часто посещаю подобные лекции, они позволяют лучше адаптироваться к нормам жизни в России, обеспечивают комфортное и безопасное проживание во время учебы», – прокомментировал студент второго курса Саратовского государственного технического университета из Туркменистана Атамырат Атамырадов.