В Саратове открылся III региональный чемпионат профессионального мастерства «Профессионалы»

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Сегодня на базе Саратовского архитектурно-строительного колледжа состоялось открытие III регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы».На 23 площадках в Саратовской области пройдут соревнования по 82 компетенциям в основной возрастной категории и 14 – в категории «Юниоры». В этом году в чемпионате примут участие 1394 человека, из них 96 главных экспертов, 542 конкурсанта, 542 эксперта-наставника, 118 индустриальных экспертов и 96 технических администраторов площадок.Чемпионат продлится до 13 марта. Студентам предстоит выполнить задания, соответствующие современным стандартам и требованиям экономики региона. Конкурсанты, успешно выступившие на соревнованиях, могут пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве на предприятиях, ставших партнерами регионального этапа. Победители регионального чемпионата получат возможность представлять Саратовскую область на федеральном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».