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Стартовал конкурс "Профессионалы-2025"

Новости
Сегодня сотни саратовских парней и девушек начали борьбу за звание победителя регионального этапа чемпионата «Профессионалы-2025».
Стартовал конкурс "Профессионалы-2025"

Этот конкурс традиционно объединяет старшеклассников и студентов колледжей, планирующих связать свою жизнь с востребованными рабочими профессиями. Именно их выбирают всё больше школьников региона - 63% выпускников. Важно, что при этом после окончания обучения в учреждениях СПО 80% ребят находят работу именно по специальности.

Участникам предстоит показать своё мастерство на 23 площадках. Эксперты будут оценивать наших учащихся по самым востребованным в экономике направлениям. Это и ремонт и обслуживание легковых автомобилей, и спасательные работы, и сварочные технологии, и хлебопечение, и эксплуатация беспилотных авиационных систем, и производство металлоконструкций, и многие другие специализации. По сравнению с прошлым годом количество компетенций увеличилось на 17 позиций. В целом же намерены провести свыше 800 мероприятий на базе 61 образовательной организации. В их числе – различные мастер-классы и тренинги, направленные на профориентацию. Победители регионального этапа чемпионата и их наставники получат единовременную премию в размере 20 тысяч рублей каждому.

Чемпионат стартовал в юбилейный для системы среднего профессионального образования год. В октябре ей исполнится 85 лет. На уровне региона стараемся развивать наши учреждения. Процесс обучения выстраивается таким образом, чтобы выпускать востребованных на рынке труда специалистов, регулярно обновляется оборудование, актуализируются специальности, появляются новые меры поддержки, в том числе выплаты для молодых специалистов при трудоустройстве на промышленные предприятия.