Резиденты СИП готовятся к строительному сезону

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Реализация трёх инвестиционных проектов в Столыпинском индустриальном парке идёт активно, несмотря на то, что только в конце прошлого года инвесторы получили статус резидентов и земельные участки. В настоящий момент в короткие сроки проходит разработка документации по проектам, резиденты уже приступили к закупке и поставке производственного оборудования.«Сразу после получения участка в Столыпинском индустриальном парке мы приступили к работе над проектом. Сейчас совместно со специалистами УК прорабатываем вопросы по техническому присоединению к инженерным сетям участка. Это стало возможным благодаря тому, что за прошлый год управляющая компания проделала большую работу по укладке внутриплощадочных коммуникаций, вывела к границе участка точки для подключения. Это очень удобно: не теряя времени, мы смогли сосредоточить все силы на проектировании, чтобы в апреле выйти на строительство. Хочется сделать акцент на том, что на участке уже стоят противопожарные резервуары для обеспечения безопасности, что говорит о предусмотрительности и высокой степени ответственности специалистов УК», – прокомментировал директор ООО «МК СОКОЛ» Артур Симонян.