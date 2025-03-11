Дублирующие маршруты. Общественник доехал до центра Саратова за 24 минуты
«На протяжении 30 с лишним лет на трамвайном маршруте №3 не производился капитальный ремонт. Пути изношены. Они в обязательном порядке требуют обновления с учетом того факта, что благодаря поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина для нашего города был приобретен новый, современный, комфортный подвижной состав.
Понимаю, что реконструкция «тройки» создаст определенные трудности для населения, которые власти, к слову, стараются решить. В частности, взамен трамвая №3 в настоящее время организовано движение двух дублирующих маршрутов автобусов – 9А и 9Б. На этих маршрутах работают автобусы большой вместимости и последних годов выпуска. В качестве личного эксперимента я сегодня сам проехал на автобусе 9Б и посмотрел, как организована его работа», – говорит Борис Кайданов, председатель общественного совета при министерстве транспорта области.
– Поехал утром, в час пик, это было принципиально. Как раз сегодня полностью закрылся на реконструкцию трамвай №3 и нашим жителям пришлось пересесть с трамвая на автобусы-дублеры. Проехал от 1-й Дачной до конечной в центре города и удивился: автобус далеко не полностью был наполнен пассажирами. Хотя мне казалось, что как раз в понедельник утром я увижу очень много желающих попасть на этот маршрут.
Автобус отъехал от остановки 1-я Дачная и встал в пробку. Впрочем, на этом участке дороги заторы – это обычное дело. Проехали мы ее минут за 10. На мой взгляд, дорожная обстановка в плане пробок пока остается такой же, как и до закрытия «тройки». Подчеркну, уже приняты меры, которые позволили увеличить пропускную способность проспекта имени 50 лет Октября. Среди них – установка знаков, ограничивающих движение грузового транспорта, стоянку автомобилей, увеличение режима работы светофоров и т.д., – поделился впечатлениями председатель общественник.
Резюмируя он сказал, что поездка оказалась удачной, автобус чистый и теплый. «Стоимость проезда – 10 рублей, здесь стоит сказать отдельное спасибо нашему губернатору Роману Бусаргину, который обеспечил всем пассажирам льготу. Путь от 1-й Дачной до центра я преодолел за 24 минуты с учетом пробок. Хочу отметить, что в настоящее время министерство транспорта области будет вести активный мониторинг работы автобусных маршрутов, дублирующих «тройку». При необходимости количество подвижного состава будет увеличено».
Понимаю, что реконструкция «тройки» создаст определенные трудности для населения, которые власти, к слову, стараются решить. В частности, взамен трамвая №3 в настоящее время организовано движение двух дублирующих маршрутов автобусов – 9А и 9Б. На этих маршрутах работают автобусы большой вместимости и последних годов выпуска. В качестве личного эксперимента я сегодня сам проехал на автобусе 9Б и посмотрел, как организована его работа», – говорит Борис Кайданов, председатель общественного совета при министерстве транспорта области.
– Поехал утром, в час пик, это было принципиально. Как раз сегодня полностью закрылся на реконструкцию трамвай №3 и нашим жителям пришлось пересесть с трамвая на автобусы-дублеры. Проехал от 1-й Дачной до конечной в центре города и удивился: автобус далеко не полностью был наполнен пассажирами. Хотя мне казалось, что как раз в понедельник утром я увижу очень много желающих попасть на этот маршрут.
Автобус отъехал от остановки 1-я Дачная и встал в пробку. Впрочем, на этом участке дороги заторы – это обычное дело. Проехали мы ее минут за 10. На мой взгляд, дорожная обстановка в плане пробок пока остается такой же, как и до закрытия «тройки». Подчеркну, уже приняты меры, которые позволили увеличить пропускную способность проспекта имени 50 лет Октября. Среди них – установка знаков, ограничивающих движение грузового транспорта, стоянку автомобилей, увеличение режима работы светофоров и т.д., – поделился впечатлениями председатель общественник.
Резюмируя он сказал, что поездка оказалась удачной, автобус чистый и теплый. «Стоимость проезда – 10 рублей, здесь стоит сказать отдельное спасибо нашему губернатору Роману Бусаргину, который обеспечил всем пассажирам льготу. Путь от 1-й Дачной до центра я преодолел за 24 минуты с учетом пробок. Хочу отметить, что в настоящее время министерство транспорта области будет вести активный мониторинг работы автобусных маршрутов, дублирующих «тройку». При необходимости количество подвижного состава будет увеличено».