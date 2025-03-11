Дублирующие маршруты. Общественник доехал до центра Саратова за 24 минуты

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Понимаю, что реконструкция «тройки» создаст определенные трудности для населения, которые власти, к слову, стараются решить. В частности, взамен трамвая №3 в настоящее время организовано движение двух дублирующих маршрутов автобусов – 9А и 9Б. На этих маршрутах работают автобусы большой вместимости и последних годов выпуска. В качестве личного эксперимента я сегодня сам проехал на автобусе 9Б и посмотрел, как организована его работа», – говорит Борис Кайданов, председатель общественного совета при министерстве транспорта области.– Поехал утром, в час пик, это было принципиально. Как раз сегодня полностью закрылся на реконструкцию трамвай №3 и нашим жителям пришлось пересесть с трамвая на автобусы-дублеры. Проехал от 1-й Дачной до конечной в центре города и удивился: автобус далеко не полностью был наполнен пассажирами. Хотя мне казалось, что как раз в понедельник утром я увижу очень много желающих попасть на этот маршрут.Автобус отъехал от остановки 1-я Дачная и встал в пробку. Впрочем, на этом участке дороги заторы – это обычное дело. Проехали мы ее минут за 10. На мой взгляд, дорожная обстановка в плане пробок пока остается такой же, как и до закрытия «тройки». Подчеркну, уже приняты меры, которые позволили увеличить пропускную способность проспекта имени 50 лет Октября. Среди них – установка знаков, ограничивающих движение грузового транспорта, стоянку автомобилей, увеличение режима работы светофоров и т.д., – поделился впечатлениями председатель общественник.Резюмируя он сказал, что поездка оказалась удачной, автобус чистый и теплый. «Стоимость проезда – 10 рублей, здесь стоит сказать отдельное спасибо нашему губернатору Роману Бусаргину, который обеспечил всем пассажирам льготу. Путь от 1-й Дачной до центра я преодолел за 24 минуты с учетом пробок. Хочу отметить, что в настоящее время министерство транспорта области будет вести активный мониторинг работы автобусных маршрутов, дублирующих «тройку». При необходимости количество подвижного состава будет увеличено».