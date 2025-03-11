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Началась реконструкция путепровода на «Стрелке»

Новости
Началась реконструкция путепровода на «Стрелке»


Сегодня, 10 марта, в рамках модернизации трамвайного маршрута № 3 начались работы по реконструкции смешанного путепровода, входящего в транспортный узел «Стрелка».

На пересечении улицы Соколовой и Мурманского проезда выставлены ограждения: движение для авто по смешанному путепроводу закрыто. При этом движение автотранспорта осуществляется по смежным улицам без изменений - по Мурманскому проезду, улице Соколовой и проспекту 50 лет Октября.

Утром подрядчик приступил к демонтажу рельсошпальной решетки, в ближайшее время начнется демонтаж контактной сети. Ведется опиловка деревьев, попадающих в зону проведения работ и мешающих спецтехнике. На строительной площадке задействована бригада из 32 рабочих и спецтехника.

Также начались работы и на других участках трамвайного маршрута № 3: у площади Ленина и на улице Гвардейской. Подрядчик задействовал 100 рабочих и 10 единиц спецтехники.

С вопросами и предложениями по поводу дублирующих маршрутов автобусов можно обратиться на "горячую" линию министерства транспорта по телефону 8 (8452) 240-240, а также в комитет по транспорту администрации Саратова по телефону 8 (8452) 28-69-48