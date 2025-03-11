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Саратовских гидов приглашают стать «Экскурсоводами Победы»

Новости
Саратовских гидов приглашают стать «Экскурсоводами Победы»


17 марта начнется прием заявок на участие в новом сезоне Международного конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы».

Третий сезон конкурса для авторов экскурсионного контента «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» пройдет с марта по май 2025 года. 300 победителей получат почетное право проведения экскурсий в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в городах-героях, городах трудовой доблести и городах воинской славы на территории Российской Федерации и Республики Беларусь.

В 2025 году конкурс «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» пройдет в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участниками могут стать аттестованные гиды-экскурсоводы и аттестованные гиды-переводчики, сотрудники музеев военно-патриотической тематики, авторы экскурсионного контента, посвященного Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, менеджеры сферы туризма, студенты и преподаватели исторического профиля, а также участники и победители прошлых сезонов конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы».

Подать заявку на участие в конкурсе можно будет на сайте morethantrip.ru/konkurs_gid

В конкурсе смогут принять участие граждане Российской Федерации из всех 89 регионов, а также представители Республики Беларусь (Минск и Брестская крепость), достигшие 18-летнего возраста.