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Чиновники проехали по замещающему маршруту 9б и пообещали минимизировать неудобства для пассажиров

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По поручению и.о.главы Саратова Михаила Исаева замгглавы по строительству, курирующий работу комитета по транспорту, Павел Шаповалов вместе с депутатом Саратовской городской Думы Вячеславом Тарасовым и главой администрации Ленинского района Дмитрием Чубуковым в первый день закрытия трамвая №3 в утренние часы проехали по замещающему маршруту 9б.



Как отмечал Михаил Исаев, главная задача работы замещающих маршрутов – минимизировать неудобства для горожан, связанные с реконструкцией трамвайной линии. Перед комитетом по транспорту стоит задача на постоянной основе осуществлять мониторинг работы замещающего транспорта, при необходимости принимать оперативные меры для оптимизации работы автобусов, отрабатывать все замечания граждан.

"От конечной до конечной остановки автобус двигался 45 минут. Традиционно небольшой затор был в районе Стрелки. Сейчас мы прорабатываем изменения в работе светофора, чтобы максимально разгрузить этот участок. Большая часть пассажиров села в автобус до 3 Дачной. Далее дополнительное заполнение началось от 1 Дачной. Мы будем следить за наполнением. Если потребуется, будем корректировать график движения, чтобы жителям было удобно. Кроме этого, совместно с перевозчиком уделим внимание отображению транспорта на картах интернет-сервисов", подчеркнул Павел Шаповалов.
Напомним, по поручению губернатора Романа Бусаргина, стоимость проезда на замещающих маршрутах составляет 10 рублей за 1 поездку.