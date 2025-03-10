В Саратовской области продолжается выдача разрешений на добычу пернатой дичи

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Сроки весенней охоты 2025:С 29 марта по 7 апреля - для 5 районов южной зоны (Александрово-Гайский, Краснокутский, Новоузенский, Питерский и Ровенский).С 5 апреля по 14 апреля - для всех остальных районов.Продолжительность весенней охоты на гуся, вальдшнепа и селезня утки без подсадной — 10 дней.На селезня уток с использованием живой подсадной манной утки - с 15 марта по 18 апреля продолжительностью 35 дней.Выдача разрешений осуществляется в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства. Кроме того, можно подать заявление через МФЦ и портал государственных услуг.