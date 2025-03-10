10 марта 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
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10:00 | 10 марта
В Саратовской области продолжается выдача разрешений на добычу пернатой дичи
08:45 | 10 марта
В спортивном комплексе «Кристалл», где откроется центр реабилитации участников СВО, начались ремонтные работы
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Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравляет женщин с Международным женским днем
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«Российский союз ветеранов» и участники СВО ждут бронзовую Бранденбургскую Мадонну в Саратове
13:11 | 07 марта
Участник Всероссийского конкурса «Учитель года» поддержала установку памятника регулировщице Марии Лиманской в парке Победы
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Саратовская общественница стала лауреатом премии «Женщина-призвание»
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В Саратовской области продолжается выдача разрешений на добычу пернатой дичи

Новости
В Саратовской области продолжается выдача разрешений на добычу пернатой дичи


Сроки весенней охоты 2025:

С 29 марта по 7 апреля - для 5 районов южной зоны (Александрово-Гайский, Краснокутский, Новоузенский, Питерский и Ровенский).

С 5 апреля по 14 апреля - для всех остальных районов.

Продолжительность весенней охоты на гуся, вальдшнепа и селезня утки без подсадной — 10 дней.

На селезня уток с использованием живой подсадной манной утки - с 15 марта по 18 апреля продолжительностью 35 дней.

Выдача разрешений осуществляется в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства. Кроме того, можно подать заявление через МФЦ и портал государственных услуг.