В спортивном комплексе «Кристалл», где откроется центр реабилитации участников СВО, начались ремонтные работы

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Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале."Рабочие приступили к капитальному ремонту комнат гостиницы, где смогут жить участники СВО. В реабилитационно-восстановительном центре предстоит адаптировать помещения для маломобильных лиц. Запланировано обустройство современного напольного покрытия в игровом зале спортивного комплекса. Прорабатывается вопрос приобретения дополнительного медицинского и реабилитационного оборудования.Решение об открытии реабилитационного центра принято по итогам общения с близкими бойцов и военнослужащими. Ребята смогут заниматься спортом с инструкторами по различным видам, в том числе по адатпивным, как в формате посещения спортивного зала, так и в комплексе с медицинскими процедурами, проживанием и питанием. Это важное направление, которое позволит участникам СВО быстрее вернуться к мирной жизни".