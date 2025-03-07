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Участник Всероссийского конкурса «Учитель года» поддержала установку памятника регулировщице Марии Лиманской в парке Победы

Новости
Учитель истории и обществознания Светлана Подкопаева, представлявшая область на конкурсе "Учитель года" в 2023 году уверена, что установка памятника знаменитой регулировщице поможет школьникам лучше знать как ковалась Победа в Великой Отечественной войне.


"Я считаю, что, идея установки памятника знаменитой Бранденбургской Мадонне в парке Победы - это хорошее решение. 2025 год объявлен Президентом годом Защитника Отечества, в этом году мы отметим 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это наша память. И если мы ее сохраняем и передаем дальше, то и историю своей страны тоже будем знать.

Марию Филипповну Лиманскую должно знать наше подрастающее поколение, ведь она наша землячка. Если спросить учеников старших классов, кого называют Бранденбургской Мадонной, я думаю, что они не ответят. Вот просто ради интереса попробую сделать это на следующем уроке: спрошу почему ее так назвали, какая ассоциация? А Парк Победы - это как раз самое главное памятное место у нас в области, посвященное событиям Великой Отечественной войны. Приятно, что губернатор Роман Бусаргин инициировал в том году проведение реконструкции Парка. История государства складывается, в том числе, и регионами, субъектами. Это тоже нужно знать. И это тоже воспитывает ценности абсолютные, нравственные, в том числе и любовь к Родине, к своей и малой, " - поделилась педагог Светлана Подкопаева.

Напомним, памятник участнице Великой Отечественной войны Марии Лиманской предложил установить губернатор Роман Бусаргин. Идею его размещения у въезда в Парк Победы озвучили Герой России Александр Белоглазов и Совет ветеранов.