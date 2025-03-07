7 марта 2025 ПЯТНИЦА
Новости
15:26 | 07 марта
«Российский союз ветеранов» и участники СВО ждут бронзовую Бранденбургскую Мадонну в Саратове
13:11 | 07 марта
Участник Всероссийского конкурса «Учитель года» поддержала установку памятника регулировщице Марии Лиманской в парке Победы
09:53 | 07 марта
Саратовская общественница стала лауреатом премии «Женщина-призвание»
19:54 | 06 марта
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16:00 | 06 марта
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14:30 | 06 марта
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14:12 | 06 марта
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13:30 | 06 марта
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12:30 | 06 марта
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12:00 | 06 марта
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Саратовская общественница стала лауреатом премии «Женщина-призвание»

Новости
Саратовская общественница стала лауреатом премии «Женщина-призвание»

В преддверии Международного женского дня в Московском доме ветеранов войн и вооруженных сил прошла церемония вручения Всероссийской премии «Женщина-призвание». Среди 14 награжденных представительниц прекрасного пола - руководитель общественного движения «Жены Героев» в Саратовской области, директор музея истории СВО Наталья Речман, которая стала лауреатом премии в номинации «Память сердца».

Всероссийская премия «Женщина-призвание» вручается второй раз. Организаторами премии являются Главное командование Воздушно-космических сил, Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил и Комитет семей воинов Отечества. Лауреаты премии – женщины, которые своим трудом и инициативами поддерживают участников специальной военной операции. Всего в этом году на премию было подано более 300 заявок, из которых в 14 номинациях определены лауреаты с самыми выдающимися достижениями.