Саратовская общественница стала лауреатом премии «Женщина-призвание»

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В преддверии Международного женского дня в Московском доме ветеранов войн и вооруженных сил прошла церемония вручения Всероссийской премии «Женщина-призвание». Среди 14 награжденных представительниц прекрасного пола - руководитель общественного движения «Жены Героев» в Саратовской области, директор музея истории СВО Наталья Речман, которая стала лауреатом премии в номинации «Память сердца».Всероссийская премия «Женщина-призвание» вручается второй раз. Организаторами премии являются Главное командование Воздушно-космических сил, Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил и Комитет семей воинов Отечества. Лауреаты премии – женщины, которые своим трудом и инициативами поддерживают участников специальной военной операции. Всего в этом году на премию было подано более 300 заявок, из которых в 14 номинациях определены лауреаты с самыми выдающимися достижениями.