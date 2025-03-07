Проекты игр и игрушек из Саратовской области прошли в следующий этап всероссийского конкурса «Родная игрушка»

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В номинации «Техническая и технологическая игрушка» Саратовскую область представляет проект интерактивной игрушки-ночника «Сонный паровозик», предназначенной для того, чтобы мягко и ненавязчиво помочь детям соблюдать режим сна, тем самым прививая полезную привычку, а также сделать ритуал приготовления ко сну более интересным, укрепить связь ребенка и его родителей. Согласно концепции проекта, свет в вагонах-окошках ночника-паровозика будет загораться после выполнения определенных действий.Среди местных проектов в номинации «Мультимедийный проект» – мультфильм по мотивам «Сказки про Медведя и Лису» из исторического сборника сказок Саратовской области 1937 года. Первоисточник не содержал иллюстраций, поэтому авторы проекта, студенты Саратовского архитектурно-строительного колледжа, полностью отрисовали персонажей и отредактировали текстовую часть. Их целью было привлечение внимания к вопросу сохранности культурного наследия Саратовской области и возрождения мультипликации в регионе, а также трансляция опыта создания анимации в массы. В этой же номинации регион представляет «Толковый словарь детского языка» – мультимедийный образовательный проект, представляющий собой серию видеороликов, в которых юный блогер Данила знакомит зрителей с забытыми русскими словами и терминами, используя разнообразные игровые форматы и даже эксперименты. Проект, совместно реализуемый родителями и ребенком, формирует у молодого поколения понимание ценности русского языка, знакомит и погружает в историю России, раскрывает особенности быта и культуры разных периодов истории. Благодаря создаваемой интерактивной среде для обсуждения и обмена опытом между участника проекта, каждый ребенок может почувствовать себя маленьким исследователем культуры и языка.«Мы увидели большое количество интересных и ярких задумок, посвященных героям СВО, историческим деятелям России, традициям и промыслам разных народов, достижениям нашей страны. Крайне важно, что проекты предлагали не только компании и предприниматели, уже имеющие опыт в производстве самых разнообразных игр и игрушек, но и дети – таких заявок было порядка 3 тысяч», – отметил Максим Древаль.Саратовская область вошла в число лидеров по количеству заявок, прошедших финальную валидацию и допущенных к экспертизе – 217 проектов. Конкурс на попадание в следующий этап составил 159 заявок на место.Теперь участникам в каждой из 5 номинаций конкурса предстоит разработать модели собственных игр и игрушек, этот процесс продлится до 16 мая. Помощь конкурсантам будет оказывать пул из 65 наставников. Результатами станут чертежи и модели игр или игрушек. После экспертной оценки в следующий этап пройдут в общей сложности до 75 проектов. Их авторы получат возможность создать рабочую версию-прототип в мастерской компании-партнера. Конкурс завершится масштабным фестивалем детских игр в сентябре 2025 года.