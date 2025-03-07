В апреле в ТЮЗе пройдут обменные «Большие гастроли» с московским театром «Школа драматического искусства»

просмотров: 178

Главными событиями апреля в Саратовском ТЮЗе станут обменные «Большие гастроли» с московским театром «Школа драматического искусства», участие в XXII Всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Арлекин» в Санкт-Петербурге и премьера постановки «Как важно быть серьезным» (16+).26 и 27 апреля на Исторической сцене ТЮЗа Киселева состоится премьера спектакля «Как важно быть серьезным» по пьесе Оскара Уайльда. Это остроумная комедия о светских нравах, масках и истинных чувствах, где ирония переплетается с глубокими философскими вопросами. Режиссер-постановщик спектакля – режиссер, заслуженный артист РФ Игорь Яцко. Художественное оформление спектакля создала Александра Шерман. Художник по свету – Максим Шлыков. За хореографию отвечает Алексей Кривега, а за музыкальное оформление – Ирина Левина.Пройдут обменные «Большие гастроли» с театром «Школа драматического искусства» (Москва). С 4 по 6 апреля в Москве на площадке «ШДИ» пройдут показы популярных спектаклей Саратовского ТЮЗа Киселева: «Медея», «Фома Опискин» и «Приключения Фунтика».С 11 по 13 апреля ждем «Школу драматического искусства» с ответным визитом в Саратове. На Большой и Исторической сценах ТЮЗа Киселева пройдут показы спектаклей «С вечера до полудня» (16+, режиссер Егор Равинский), «Доктор сада» (16+, режиссер Игорь Яцко), «Граф Нулин» (12+, режиссер Игорь Лесов) и «Опасные связи» (18+, режиссер Игорь Яцко).15 апреля ТЮЗ Киселева представит спектакль «Гроза» (16+) на XXII Всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Арлекин» в Санкт-Петербурге. Показ пройдет на сцене Молодежного театра на Фонтанке. Постановка Мурата Абулкатинова «Гроза» стала одним из 10 номинантов Российской Национальной премии «Арлекин», отобранных экспертами Премии из 145 спектаклей со всей России. В конкурсной программе заявлены спектакли Театра Наций, РАМТ и других крупнейших театров нашей страны. Победитель фестиваля по традиции будет награжден серебряной статуэткой Арлекина и грантом на новую детскую постановку.