Саратовская область и Турция развивают сотрудничество в области туризма, сельского хозяйства, промышленности и строительства

просмотров: 174

Саратовскую область посещает делегация предпринимателей из Турецкой Республики с целью развития делового сотрудничества с производителями Саратовской области.Турецкие бизнесмены уже посетили Столыпинский индустриальный парк, где рассмотрели с его руководителем перспективы реализации инвестиционных проектов, а также торгово-логистический центр и обсудили условия поставок на саратовский рынок плодоовощной продукции напрямую от турецких производителей.Также в программу пребывания вошло посещение мясоперерабатывающего предприятия, предприятия мебельной промышленности с целью ознакомления с потенциалом саратовских компаний и обсуждения поставки продукции в Турцию.«Встреча с представителями делегации подчеркивает важность развития торгово-экономического сотрудничества между Саратовской областью и регионами Турции. Турция входит в топ-3 стран-патнеров региона. По итогам 2024 года внешнеторговый оборот составил порядка 300 млн долларов США, и нам есть куда расти», - отметил советник министра экономического развития области Юрий Аршинов.Сегодня в рамках заседания Клуба экспортеров Саратовской области обсуждалось развитие торгово-экономического сотрудничества между регионом и Турцией, взаимодействие в области туризма, сельского хозяйства, промышленности и строительной отрасли.«Мы настроены на выстраивание плодотворного сотрудничества между Аланией и Саратовской областью, это будет способствовать развитию разных сфер, в том числе экономики, культуры, спорта, туризма», - отметил экс-мэр г. Аланья, владелец строительной компании и сети отелей в Турции, производитель фруктов Адем Мурат Юджел.Запланирован выезд турецких бизнесменов в Маркс для посещения предприятия мясо-молочной отрасли.