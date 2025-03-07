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Представители Комитета семей воинов Отечества Саратовской области нашли пропавшего без вести бойца

Новости
Представители Комитета семей воинов Отечества Саратовской области нашли пропавшего без вести бойца


Жительница Базарного Карабулака Ксения обратилась в Комитет с просьбой найти ее отца, пропавшего в ходе специальной военной операции.

Представители Комитета Мария Козеева и Дарья Макарова, несмотря на то, что информации было мало, начали искать мужчину.

Они нашли его сослуживцев, обращались в военный комиссариат, прозванивали госпитали, нашли командира отделения, где служил боец. Официальные ответы ждать долго, для семьи это время кажется вечностью, поэтому КСВО подключают всех: командование, госпитали, своих родных которые так же служат в зоне СВО.

Мария и Дарья подключили своего брата, который служит примерно в том направлении, где пропал военнослужащий. Через неделю их брат сообщил, что без вести пропавшего счастливчика нашли живым!

«Я верил, что меня не оставят, что меня ищут. И меня нашли, я рядом с родными», - сказал Петр К.

Он был ранен, истощен, у него был ампутирован палец на ноге и осколки в теле. Сейчас он находится под наблюдением врачей в госпитале в Саратове.

«Огромное человеческое спасибо и низкий поклон таким ребятам, пример на все века для молодого поколения!» - поблагодарила дочь военнослужащего Ксения всех, кто принимал участие в его поисках.

«Он молодец, когда мы встретились, он начал благодарить нас, но я расплакалась, и сказала ему, что очень долго его искала. Не теряйте надежды, поддерживайте друг друга, и тогда даже самые безнадёжные ситуации могут обернуться радостью и возвращением домой», - поделились своими эмоциями представительницы КСВО 64 Мария Козеева и Дарья Макарова.