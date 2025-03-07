7 марта 2025 ПЯТНИЦА
Новости
19:54 | 06 марта
Проекты игр и игрушек из Саратовской области прошли в следующий этап всероссийского конкурса «Родная игрушка»
16:00 | 06 марта
Саратовская область и Турция развивают сотрудничество в области туризма, сельского хозяйства, промышленности и строительства
14:30 | 06 марта
Петербургские эксперты оценили работу кардиослужбы области
14:12 | 06 марта
В апреле в ТЮЗе пройдут обменные «Большие гастроли» с московским театром «Школа драматического искусства»
13:30 | 06 марта
Представители Комитета семей воинов Отечества Саратовской области нашли пропавшего без вести бойца
12:30 | 06 марта
Борис Шинчук: «Легендарная землячка в бронзе укажет дорогу к парку Победы»
12:00 | 06 марта
Жителей Саратовской области приглашают к участию в конкурсе проектов по развитию российских городов и сел «Моя страна – моя Россия»
18:00 | 05 марта
Открыт приём заявок на участие в VI сезоне фестиваля уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
17:30 | 05 марта
В Саратовской области может исчезнуть очередь на жилье для детей-сирот
17:00 | 05 марта
Герой России Александр Белоглазов и Совет ветеранов предложили установить памятник Марии Лиманской на въезде в Парк Победы
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Жителей Саратовской области приглашают к участию в конкурсе проектов по развитию российских городов и сел «Моя страна – моя Россия»

Новости
Стартовал новый сезон Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей».


Новый сезон знаменуется значительным расширением масштабов конкурса: увеличилось количество номинаций, также в план включены новые программы постконкурсного сопровождения – исторический форум и марафон с лучшими проектами сезона из регионов, а также номинация «Моя страна. Моя история. Моя Победа».

От Саратовской области на участие в прошлом сезоне конкурса «Моя страна – моя Россия» подали заявки 725 жителей, 13 из них вышли в финал, где им предстояло защитить свои проекты онлайн. Всего в 2024 году поступило 55 000 проектов от жителей всех регионов России.

Победителем из Саратовской области в номинации «Железнодорожный Транспорт. Пути сообщения моей страны» стала Екатерина Селиверова, корреспондент редакции газеты «Железнодорожник Поволжья» – филиал АО «Издательский дом «Гудок» с проектом «Профориентационный медиапроект «Леди стальной магистрали».

В новом сезоне организаторами предусмотрено два основных направления конкурса – для участников от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет, а также специальная номинация для детей до 13 лет – «Волшебные нити родословной». В номинациях «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» возрастные рамки не предусмотрены.

В 2025 году конкурс «Моя страна – моя Россия» предлагает участникам 14 номинаций.

До 11 мая жители всех регионов страны могут подать заявки и представить свои проекты на сайте. С 12 по 26 мая эксперты проведут отбор и определят 300 лучших проектов, которые выйдут в финал. С 27 мая по 14 июня финалисты представят свои инициативы в онлайн-формате и защитят их перед экспертами конкурса.

Авторы лучших идей в 2025 году получат поддержку: образовательные гранты, льготы при поступлении в вузы, стажировки и предложения о работе.