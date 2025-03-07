Жителей Саратовской области приглашают к участию в конкурсе проектов по развитию российских городов и сел «Моя страна – моя Россия»

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Новый сезон знаменуется значительным расширением масштабов конкурса: увеличилось количество номинаций, также в план включены новые программы постконкурсного сопровождения – исторический форум и марафон с лучшими проектами сезона из регионов, а также номинация «Моя страна. Моя история. Моя Победа».От Саратовской области на участие в прошлом сезоне конкурса «Моя страна – моя Россия» подали заявки 725 жителей, 13 из них вышли в финал, где им предстояло защитить свои проекты онлайн. Всего в 2024 году поступило 55 000 проектов от жителей всех регионов России.Победителем из Саратовской области в номинации «Железнодорожный Транспорт. Пути сообщения моей страны» стала Екатерина Селиверова, корреспондент редакции газеты «Железнодорожник Поволжья» – филиал АО «Издательский дом «Гудок» с проектом «Профориентационный медиапроект «Леди стальной магистрали».В новом сезоне организаторами предусмотрено два основных направления конкурса – для участников от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет, а также специальная номинация для детей до 13 лет – «Волшебные нити родословной». В номинациях «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» возрастные рамки не предусмотрены.В 2025 году конкурс «Моя страна – моя Россия» предлагает участникам 14 номинаций.До 11 мая жители всех регионов страны могут подать заявки и представить свои проекты на сайте. С 12 по 26 мая эксперты проведут отбор и определят 300 лучших проектов, которые выйдут в финал. С 27 мая по 14 июня финалисты представят свои инициативы в онлайн-формате и защитят их перед экспертами конкурса.Авторы лучших идей в 2025 году получат поддержку: образовательные гранты, льготы при поступлении в вузы, стажировки и предложения о работе.