Борис Шинчук: «Легендарная землячка в бронзе укажет дорогу к парку Победы»

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Юной девушкой Мария Филипповна ушла на фронт, принимала участие в Сталинградской битве, освобождении Симферополя в боях за Белоруссию и Польшу. Под вражеским огнем, в самых тяжелых условиях она регулировала движение на фронтовых дорогах. Благодаря знаменитой фотографии она стала символом Победы в Великой Отечественной войне.«Этот памятник станет важным напоминанием о героизме и стойкости людей, которые внесли огромный вклад в Победу. Мария Филипповна Лиманская олицетворяет поколение, пережившее самые страшные испытания войны. Её образ на фотографии Халдея, где она улыбается, несмотря на весь ужас войны, вдохновит нынешних участников специальной военной операции на продолжение борьбы и веру в Победу», – считает Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук.Установить памятник в год 80-летия Победы — это не только дань уважения её подвигу, но и напоминание будущим поколениям о значении памяти и благодарности к тем, кто отстоял мир.«Многие годы фигуры фронтовых регулировщиц установлены перед музеем боевой и трудовой славы, а теперь увековеченная в бронзе наша легендарная землячка будет указывать дорогу к парку, символизирующему нашу Великую Победу и несокрушимую силу нашей армии», – подчеркнул директор музея.