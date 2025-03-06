6 марта 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 05 марта
Открыт приём заявок на участие в VI сезоне фестиваля уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
17:30 | 05 марта
В Саратовской области может исчезнуть очередь на жилье для детей-сирот
17:00 | 05 марта
Герой России Александр Белоглазов и Совет ветеранов предложили установить памятник Марии Лиманской на въезде в Парк Победы
11:30 | 05 марта
В аэропорту «Гагарин» началась подготовка к работе в летний период
11:00 | 05 марта
Для сотрудников вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ вводится новая мера поддержки
10:00 | 05 марта
Бывший соцработник помогает участникам специальной военной операции
09:16 | 05 марта
Внимание, жители Саратова!
17:48 | 04 марта
В здании бывшего кинотеатра "Родина" откроют Дом культуры
15:30 | 04 марта
Спортсмены Александрово-Гайского района получат еще одну футбольную площадку
14:39 | 04 марта
За доблестное выполнение боевых задач на передовой участник СВО получил почетную награду
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области может исчезнуть очередь на жилье для детей-сирот

Новости
Саратовская область может выйти на обеспечение детей-сирот жильем «год в год» уже к концу 2026 года. При этом в регионе требуется усилить контроль за качеством предоставляемых жилых помещений. Эти темы стали центральными на состоявшемся сегодня рабочем совещании в Саратовской областной Думе.


Было отмечено, что работа значительно активизировалась при поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина и благодаря привлечённым им средствам. Наряду с законодательным урегулированием вопроса это позволило за два года значительно сократить очередь.

Председатель облдумы Алексей Антонов заявил о необходимости усиления контроля за качеством строительства, наличием социальной инфраструктуры и работой застройщиков.

«По итогам 2026 года Саратовская область должна выйти на получение детьми-сиротами квартир год в год. Конечно, без помощи Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, без привлечённого им дополнительного финансирования вряд ли область пришла бы сейчас к таким результатам. Депутаты продолжат держать на контроле качество возводимых для детей-сирот домов, наличие необходимой инфраструктуры, благоустройства. Но и профильному министерству следует внимательно следить за этим. Лишь в таком случае мы сможем решить вопрос качественно и в установленные сроки», - прокомментировал Алексей Антонов.