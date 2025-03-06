В Саратовской области может исчезнуть очередь на жилье для детей-сирот

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Было отмечено, что работа значительно активизировалась при поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина и благодаря привлечённым им средствам. Наряду с законодательным урегулированием вопроса это позволило за два года значительно сократить очередь.Председатель облдумы Алексей Антонов заявил о необходимости усиления контроля за качеством строительства, наличием социальной инфраструктуры и работой застройщиков.«По итогам 2026 года Саратовская область должна выйти на получение детьми-сиротами квартир год в год. Конечно, без помощи Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, без привлечённого им дополнительного финансирования вряд ли область пришла бы сейчас к таким результатам. Депутаты продолжат держать на контроле качество возводимых для детей-сирот домов, наличие необходимой инфраструктуры, благоустройства. Но и профильному министерству следует внимательно следить за этим. Лишь в таком случае мы сможем решить вопрос качественно и в установленные сроки», - прокомментировал Алексей Антонов.