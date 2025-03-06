Герой России Александр Белоглазов и Совет ветеранов предложили установить памятник Марии Лиманской на въезде в Парк Победы

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По инициативе губернатора Романа Бусаргина в Саратове установят памятник знаменитой участнице Великой Отечественной войны Марии Филипповне Лиманской, известной на весь мир как Бранденбургская Мадонна. Ранее глава региона предложил городским властям продумать место для его размещения.Совместное предложение в комитет по архитектуре направили Герой России Александр Белоглазов и председатель Совета ветеранов Сергей Овсянников.«Решение губернатора Романа Бусаргина о создании памятника Марии Филипповне Лиманской - женщине, которая стала символом Победы в Великой Отечественной войне и разгрома нацистов, - это не просто дань уважения ветерану, а вклад в будущее нашей страны, сохранение исторической правды о той войне. Это особенно ценно в Год защитника Отечества и юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне.Очень важный вопрос - месторасположение будущего памятника. Обсуждали эту тему с председателем Совета ветеранов Сергеем Овсянниковым. Пришли к единому мнению, что монумент должен появиться в Парк Победы на Соколовой горе. Было бы символично, чтобы регулировщица Победы встречала посетителей сакрального для нашего города места на въезде и ее могли видеть даже те, кто просто проезжает мимо. Направили свое предложение в комитет по архитектуре. Насколько я знаю, эксперты поддержали эту инициативу», - рассказал Александр Белоглазов.Стоит отметить, что предложение разместить памятник в Парке Победы на встрече с губернатором Романом Бусаргиным также высказывали дочери Марии Филипповны.-В Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Год защитника Отечества инициатива губернатора о создании памятника нашей знаменитой на весь мир Марии Филипповне Лиманской очень значима для всех саратовцев. Областной совет ветеранов полностью поддерживает это решение. Мария Филипповна – поистине легендарная личность. Очень жаль, что её не стало незадолго до юбилея Победы. Эта женщина прошла горнило войны: юной девушкой ушла на фронт, где под оглушительным и смертельно опасным градом вражеских снарядов со стойкостью и отвагой, достойными любого мужчины, направляла автомобили на сложнейших участках. Знаю, что инициативу об установке памятника Марии Филипповне поддерживают и наши сегодняшние герои – участники СВО. Это показатель преемственности поколений и патриотизма, присущего каждому русскому воину.Обсуждая установку памятника с Героем России Александром Белоглазовым и представителями Совета ветеранов, сошлись во мнении, что самое подходящее место для его размещения – Парк Победы. Было бы правильно, чтобы регулировщица Победы встречала всех посетителей парка на въезде. Знаю, что дочери Марии Филипповны также очень бы хотели видеть памятник маме в таком историческом для Саратова месте. Уже направили эту инициативу в комитет по архитектуре, предложение было поддержано на комиссии.