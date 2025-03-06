Герой России Александр Белоглазов и Совет ветеранов предложили установить памятник Марии Лиманской на въезде в Парк Победы
По инициативе губернатора Романа Бусаргина в Саратове установят памятник знаменитой участнице Великой Отечественной войны Марии Филипповне Лиманской, известной на весь мир как Бранденбургская Мадонна. Ранее глава региона предложил городским властям продумать место для его размещения.
Совместное предложение в комитет по архитектуре направили Герой России Александр Белоглазов и председатель Совета ветеранов Сергей Овсянников.
«Решение губернатора Романа Бусаргина о создании памятника Марии Филипповне Лиманской - женщине, которая стала символом Победы в Великой Отечественной войне и разгрома нацистов, - это не просто дань уважения ветерану, а вклад в будущее нашей страны, сохранение исторической правды о той войне. Это особенно ценно в Год защитника Отечества и юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне.
Очень важный вопрос - месторасположение будущего памятника. Обсуждали эту тему с председателем Совета ветеранов Сергеем Овсянниковым. Пришли к единому мнению, что монумент должен появиться в Парк Победы на Соколовой горе. Было бы символично, чтобы регулировщица Победы встречала посетителей сакрального для нашего города места на въезде и ее могли видеть даже те, кто просто проезжает мимо. Направили свое предложение в комитет по архитектуре. Насколько я знаю, эксперты поддержали эту инициативу», - рассказал Александр Белоглазов.
Стоит отметить, что предложение разместить памятник в Парке Победы на встрече с губернатором Романом Бусаргиным также высказывали дочери Марии Филипповны.
Председатель Саратовской городской Думы Сергей Овсянников:
-В Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Год защитника Отечества инициатива губернатора о создании памятника нашей знаменитой на весь мир Марии Филипповне Лиманской очень значима для всех саратовцев. Областной совет ветеранов полностью поддерживает это решение. Мария Филипповна – поистине легендарная личность. Очень жаль, что её не стало незадолго до юбилея Победы. Эта женщина прошла горнило войны: юной девушкой ушла на фронт, где под оглушительным и смертельно опасным градом вражеских снарядов со стойкостью и отвагой, достойными любого мужчины, направляла автомобили на сложнейших участках. Знаю, что инициативу об установке памятника Марии Филипповне поддерживают и наши сегодняшние герои – участники СВО. Это показатель преемственности поколений и патриотизма, присущего каждому русскому воину.
Обсуждая установку памятника с Героем России Александром Белоглазовым и представителями Совета ветеранов, сошлись во мнении, что самое подходящее место для его размещения – Парк Победы. Было бы правильно, чтобы регулировщица Победы встречала всех посетителей парка на въезде. Знаю, что дочери Марии Филипповны также очень бы хотели видеть памятник маме в таком историческом для Саратова месте. Уже направили эту инициативу в комитет по архитектуре, предложение было поддержано на комиссии.