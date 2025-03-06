В аэропорту «Гагарин» началась подготовка к работе в летний период

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В международном аэропорту «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») начались работы по подготовке к летнему периоду. До 14 мая будет проведен комплекс профилактических мероприятий, направленных на бесперебойную и безопасную работу всех объектов инфраструктуры аэропорта в условиях, характерных для летнего периода.Основными направлениями плановых мероприятий станут подготовка спецтранспорта, наземного и технологического оборудования, подготовка водосточной дренажной системы, средств механизации, технических средств, а также зданий и сооружений. Проводятся обследование состояния покрытий взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона, инженерной инфраструктуры и другие организационные мероприятия.Сотрудники предприятия проходят дополнительное обучение по своим направлениям, инструктажи по авиационной, транспортной безопасности.Подготовка структурных подразделений продлится завершится проверкой, которую проведет специальная комиссия.