5 марта 2025 СРЕДА
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11:00 | 05 марта
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10:00 | 05 марта
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Для сотрудников вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ вводится новая мера поддержки

Новости
Для сотрудников вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ вводится новая мера поддержки

Вводится новая мера поддержки для сотрудников управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.

С этого месяца младший начальствующий состав будет ежемесячно получать за счет регионального бюджета по 5 тысяч рублей.

Выплаты из региональной казны станут дополнительной мерой к уже действующим льготам, которые предоставляются из федерального бюджета.