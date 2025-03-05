Бывший соцработник помогает участникам специальной военной операции

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70-летняя жительница Энгельсского района Мария Яковлевна Гаврилова с начала специальной военной операции оказывает помощь фронту.На протяжении 15 лет она работала социальным работником, воспитывая пятерых детей и делая все возможное, чтобы помогать людям. С выходом на пенсию Мария Яковлевна продолжила свою миссию, посвятив себя волонтерству.С первых дней специальной военной операции Мария Яковлевна активно участвует в помощи защитникам Родины. Два ее сына с октября 2022 года находятся в зоне проведения СВО, а дочь Валентина активно сотрудничает с организацией «Боевое братство», выпекая пирожки и булочки для военнослужащих.Мария Яковлевна за свой самоотверженный труд была неоднократно отмечена грамотами и благодарностями от Саратовской областной Думы, администрации г. Саратова, администрации Красноярского муниципального образования, Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и воинских частей.Каждый день она трудится, чтобы обеспечить наших защитников необходимым. Мария Яковлевна сушит овощи, готовит намазку на хлеб, делает сало и домашнюю колбасу. Ее рабочий день начинается в шесть утра и заканчивается поздним вечером. Кроме того, она шьет подушки для военных госпиталей.«Мария Яковлевна – яркий пример безграничной любви к своей стране и людям. Ее труд, забота и искреннее желание помочь вдохновляют многих. Такие, как она, являются настоящей опорой нашего общества. От всей души поздравляем ее и всех наших «серебряных» волонтеров с наступающим праздником – Международным женским днем 8 Марта. Низкий поклон всем женщинам за вклад в общее дело Победы», – отметил министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов.